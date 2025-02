Italgas: gli utili del 2024 arrivano a 500 milioni di euro

TORINO – Si chiude molto positivamente il bilancio del 2024 per Italgas: gli utili sono arrivati a 506,6 milioni di euro, superando il mezzo miliardo per la prima volta.

Il colosso torinese del gas accresce il suo utile netto del 15,2%.

L’amministratore delegato, Paolo Gallo, sottolinea come l’azienda sia in costante crescita da 32 trimestri: vale a dire, 8 anni incessantemente in positivo.

