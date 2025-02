MARTINIANA PO – In provincia di Cuneo, un tragico avvenimento nella serata di ieri, Mercoledì 12 Febbraio 2025.

Una fuga di gas avrebbe causato l’esplosione di una villa unifamiliare in Via Roma. L’edificio è crollato parzialmente: il tetto è però rimasto intatto.

A morire è un uomo, che aveva disabilità motorie, rimasto schiacciato dalle macerie. Le due donne residenti nell’abitazione, invece, si sono salvate proprio perché il tetto non è crollato.

I primi soccorsi sono arrivati dai vicini, non appena hanno sentito l’esplosione. A intervenire, Vigili del Fuoco, Ambulanze ed Elisoccorso.

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo, una delle due donne è stata portata con l’elicottero al CTO per le ustioni che riportava. La seconda è stata portata, invece, a Savigliano in codice giallo.

Nell’abitazione di Martiniana Po risiedevano altre tre persone, che fortunatamente erano fuori dall’edificio al momento dell’esplosione.

I carabinieri e i vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

