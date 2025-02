Rugani condannato in primo grado per guida in stato di ebbrezza a Torino

TORINO – Daniele Rugani, ex Juventus, ora nelle fila dell’Ajax, il 21 luglio 2023 è stato fermato in seguito a un incidente autonomo alla guida di una Maserati. Dopo l’alcol test il calciatore è stato trovato positivo. Rugani avrebbe potuto risolvere evitando il processo con il pagamento di una multa di 5 mila euro, ma così gli avrebbero sequestrato la Maserati e così il giocatore va a giudizio.

Oggi la sentenza di primo grado a Torino per guida in stato di ebbrezza con una pena di 6 mesi di arresto e di 2.000 euro di multa (con la condizionale). L’avvocato difensore Raffaele Tecce ha già annunciato ricorso: per il legale l’apparecchio usato per fare l’alcoltest non era stato revisionato da un centro autorizzato. “Non possiamo fidarci del risultato dell’alcoltest e dobbiamo considerare solo ciò che hanno rilevato le forze dell’ordine – ha dichiarato – Non basta l’alito vinoso per sostenere che Rugani fosse ubriaco”.

In seguito alla sentenza di primo grado c’è stata comunque la confisca della Maserati, a cui Rugani tiene molto per cui chiederà un secondo giudizio in appello.

