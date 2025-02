Alba ricorda Michele Ferrero nel decennale della scomparsa

ALBA – Venerdì 14 febbraio, nel Duomo di Alba, si è svolta una partecipata cerimonia religiosa in memoria di Michele Ferrero, a dieci anni dalla sua scomparsa. L’evento ha visto la presenza della famiglia Ferrero al completo, tra cui la vedova Maria Franca, il figlio Giovanni con la moglie e i figli, oltre ai parenti di Pietro Ferrero.

Alla celebrazione hanno preso parte anche le autorità civili e militari della città, tra cui il sindaco Alberto Gatto, amministratori locali, ex sindaci, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, nonché i vertici della Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Il sindaco ha sottolineato come il ricordo di Michele Ferrero sia ancora vivo nella comunità albese, riconoscendolo come un simbolo di visione imprenditoriale, attenzione ai lavoratori e amore per il territorio. Un concetto ripreso anche dal vescovo di Alba, Marco Brunetti, che durante l’omelia ha ricordato il suo impegno nel mettere le persone al centro dell’attività imprenditoriale, fedele al motto della Fondazione Ferrero: “lavorare, creare, donare”.

Prima della benedizione finale, il vescovo ha voluto evidenziare anche la profonda fede di Ferrero, ritenendola una guida nelle sue scelte di vita e professionali. La cerimonia si è svolta in un clima di serenità e raccoglimento, riflettendo lo spirito e i valori che hanno sempre contraddistinto la famiglia Ferrero.

