Temporali con possibili grandinate, vento e locali allagamenti: emessa allerta gialla su parte del Piemonte

TORINO – Sulla nostra regione saranno possibile in giornata nuovi rovesci e temporali sparsi talora intensi e con possibile grandine, anche fino a 2-3 centimetri di diametro.

Emessa allerta gialla

Per questo motivo Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per temporali con possibili grandinate, forti raffiche di vento, locali allagamenti e cadute di alberi sulle zone pianure settentrionali e su Alessandrino (zone I, G ed H).

Nel tardo pomeriggio temporali su Alpi nordoccidentali e settentrionali in successivo trasferimento verso le pianure orientali e l’Appennino. Il successivo allontanamento verso est della depressione determinerà venti forti di foehn da ovest, nordovest sulle Alpi, in estensione anche alle zone pianeggianti domani.

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