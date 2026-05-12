È Raffaele Settembre, 48enne di Orbassano, l’operaio deceduto oggi nella Centrale del Latte di Torino

TORINO – Era nato nel 1978 a Moncalieri ed era residente a Orbassano, Raffaele Settembre: è lui l’operaio rimasto ucciso a causa di un incidente sul lavoro.

L’incidente si è verificato oggi intorno alle ore 13 in via Filadelfia 220, quartiere Santa Rita: qui, da una prima ricostruzione, il magazziniere coinvolto avrebbe riportato un violento trauma cranico a seguito di una caduta che ne ha purtroppo causato il decesso. L’infortunio mortale sembrerebbe essere avvenuto durante operazioni di movimentazione merci. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori della Croce Verde di Torino, che hanno tentato le manovre di rianimazione ma non c’è stato però nulla da fare.

Settembre era dipendente di una ditta esterna incaricata delle attività di logistica e che ha sede a Reggio Emilia. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche il fratello della vittima e alcuni amici di famiglia.

Nel frattempo proseguono le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Sparagna.

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