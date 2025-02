Basket: alle Final Eight Milano passa su Brescia 74-69 e va in finale

TORINO – Milano è la prima squadra finalista del torneo Final Eight di Torino. I milanesi hanno battuto Brescia 74 a 69. Nel primo quarto tutto si conclude in parità (16-16), così come nel secondo (52-51) e nel terzo (52-51). Lo stacco arriva nell’ultimo quarto, quando la Emporio Armani chiude con +6 punti sugli avversari

Mvp del match Shavon Shields con 19 punti e 5 assist. Milano affronterà la vincente di Trentino-Trieste.

