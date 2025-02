Derthona arriva vicina al sogno, ma poi si deve arrendere nella finale di Coppa Italia di basket femminile

Non è riuscita l’impresa all’Autosped BCC Derthona nella semifinale di Coppa Italia di basket che si è giocata venerdìfebbraio a Torino contro Venezia. Le ragazze tortonesi hanno perso contro la Reyer 71-59 cedendo solo nel finale dopo una grande partita , ma le lagunari sono state decisive nei momenti topici l’esito della sfida.

Derthona è stata l’unica formazione a portare due squadre sia nella competizione femminile che maschile alle Final Eight 2025. Nell’altra semifinale il Famila Wuber Schio ha superato 82-73 La Molisana Magnolia Campobasso e torna in finale di Frecciarossa Final Four, per difendere il titolo conquistato un anno fa. La giornata delle semifinali femminili delle Frecciarossa Final Four 2025 all’Inalpi Arena ha avuto 7234 spettatori, 1662 in più rispetto alla precedente edizione.

Primo quarto di grande livello per il BCC, che mette grande attenzione in difesa e trova grandi percentuali nel tiro da fuori (7/12) per allungare nel punteggio spinta anche dalla verve di Melchiori (10 punti) per chiudere avanti 17-22 al 10’. Nel secondo periodo, la Reyer alza il livello del proprio gioco e trova in Villa e Berkani le finalizzatrici del parziale che vale il sorpasso (31-28) al 15’. Nelle battute conclusive del primo tempo le lagunari allungano sino al 41-35 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped impatta la partita a quota 41, costringendo coach Mazzon a fermare la partita. Dopo l’interruzione, Venezia torna a condurre l’incontro e allunga sino al 51-44 del 27’. Nel finale del periodo, la formazione allenata da Cutugno accorcia le distanze, e alla terza sirena il punteggio è 56-52. L’ultimo quarto scorre sul filo dell’equilibrio, con l’Autosped che sul 60-58 per Venezia ha più volte la palla per pareggiare o passare a condurre l’incontro, prima del decisivo break delle campionesse d’Italia, che conquistano la finale vincendo per 71-59.

Coach Orazio Cutugno è comunque soddisfatto

Rimane un po’ di rammarico alla fine, anche se possiamo ritenerci orgogliosi per la partita che abbiamo disputato per larghi tratti, merito del lavoro delle ragazze e dello staff nella preparazione dell’incontro. Nel finale, un paio di nostre scelte sono state punite dal talento di Venezia, cui faccio i complimenti per la vittoria.

