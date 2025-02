Flashmob a Torino: Oss e Educatori protestano per maggiori risorse al personale

TORINO – Oss e educatori delle cooperative sociali hanno dato vita a un flashmob in Piazza Castello, a Torino, per protestare contro le soluzioni adottate dalle istituzioni locali in risposta alla carenza di personale nel settore sociale.

I manifestanti, uniti nel chiedere maggiore attenzione verso le loro richieste, hanno sottolineato le difficoltà che quotidianamente affrontano nell’offrire servizi di qualità alla cittadinanza.

Il flashmob si inserisce in una mobilitazione più ampia volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità riguardo la necessità di investire nel settore, migliorando le condizioni di lavoro degli operatori e garantendo un supporto adeguato alle persone in difficoltà.

Gli organizzatori, tra cui i sindacati delle cooperative sociali, hanno ribadito l’importanza di soluzioni durature che non solo affrontino la carenza di personale ma anche la sostenibilità a lungo termine del sistema di welfare.

