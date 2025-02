Il Piemonte è tra le migliori regioni Europee per investimenti esteri

TORINO – il Piemonte si conferma tra le regioni europee più attraenti per gli investimenti esteri, piazzandosi al sesto posto nella classifica stilata dal Financial Times nel report European Cities and Regions of the Future 2025.

Questo riconoscimento si estende anche a Torino, che, a pochi mesi dalla sua nomina a Capitale Europea dell’Innovazione, entra anch’essa nella classifica come sesta grande città europea per la strategia di attrazione degli investimenti.

Il successo è frutto di una stretta collaborazione tra Regione Piemonte, la Città di Torino, il sistema camerale e Cei Piemonte, che ha sviluppato una strategia sinergica per attrarre investimenti di qualità, stimolando crescita economica e occupazionale.

Il Financial Times ha premiato il Piemonte per gli sforzi concreti degli enti locali nel supporto alle multinazionali presenti e nella promozione delle opportunità di investimento.

In particolare, eventi internazionali come il MIPIM di Cannes e la missione a Londra hanno messo in evidenza i vantaggi competitivi del territorio e il supporto istituzionale.

Inoltre, Ernst & Young ha riconosciuto il Piemonte come la seconda regione italiana per numero di investimenti esteri. I dati di Cei Piemonte mostrano un incremento significativo degli investimenti esteri, con un aumento dell’80% tra il 2021 e il 2024 rispetto ai periodi precedenti.

I settori più attraenti sono il Real Estate, l’Automotive, l’Aerospazio, la Salute e ICT. Negli ultimi due anni, 440 aziende estere sono state interessate a investire, con il Regno Unito, la Germania e gli Stati Uniti tra i principali paesi di provenienza.

Le province più ricercate per l’insediamento sono Torino, Alessandria e Novara. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’Assessore Andrea Tronzano sottolineano che questo impegno continuerà, con particolare attenzione a settori strategici come l’intelligenza artificiale e i microchip, e la prossima missione in Michigan per il settore automotive.

