Ospedale della Pellerina, l’assemblea cittadina presenta un dossier contro il progetto

TORINO – Sabato 15 febbraio 2025 il gruppo “Assemblea Pellerina, No ospedale nel Parco” ha presentato un dossier intitolato “Nuovo Ospedale di Torino nel Parco della Pellerina. Perché qui?”.

Il documento, redatto con l’apporto di esperti tra cui medici, geologi, urbanisti, e tecnici, analizza le principali criticità del progetto, che prevede la ricollocazione dell’ospedale Maria Vittoria nel Parco della Pellerina, un’area verde storica della città.

Il dossier evidenzia le problematiche urbanistiche, idrogeologiche e di viabilità, nonché la mancanza di spazio sufficiente per ospitare un ospedale moderno.

Si solleva anche la questione di un piano sanitario regionale obsoleto, che non affronta adeguatamente la situazione degli ospedali esistenti e dell’assistenza territoriale.

Il gruppo, che da tempo si oppone al progetto, non è contro la costruzione di un nuovo ospedale, ma ritiene che non debba compromettere l’integrità del parco, un patrimonio vitale per la collettività.

Il dossier, disponibile sia in formato cartaceo che digitale, è stato diffuso per sensibilizzare la cittadinanza e ha portato all’apertura di una petizione online su change.org. Inoltre, è partita una raccolta firme cartacea per chiedere alle istituzioni di rivedere la collocazione del nuovo ospedale, evitando che occupi un’area destinata da sempre al parco.

