Torino, l’Istituto Colombatto si rifà il look (e diventa antisismico)

TORINO – Giovedì 13 febbraio, nell’ambito del progetto #ScuoleCittaMetroTo, il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e la consigliera delegata all’istruzione Caterina Greco hanno visitato l’Istituto Colombatto, un’eccellenza torinese nella formazione professionale per il settore alberghiero e della ristorazione. Con oltre 1.100 studenti, l’istituto è un punto di riferimento per chi aspira a entrare nel mondo dell’ospitalità e del turismo, offrendo corsi in enogastronomia, pasticceria e accoglienza turistica.

Nel corso della visita, è stato evidenziato l’importante intervento di riqualificazione che coinvolge la sede principale in via Gorizia 7, finanziato con oltre 5 milioni di euro di fondi PNRR e un contributo di 980.000 euro dalla Città metropolitana di Torino. Tra gli interventi in corso, spiccano i lavori di adeguamento sismico, la ristrutturazione delle cucine, l’abbattimento delle barriere architettoniche, e il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.

“Questa scuola forma ragazzi e ragazze per un futuro nel mondo della ristorazione e del turismo. Abbiamo realizzato interventi significativi per migliorare la sicurezza, la funzionalità e la qualità dell’offerta formativa,” ha dichiarato il vicesindaco Suppo. La consigliera Greco ha poi aggiunto che l’istituto è all’avanguardia, anche grazie ai progetti di scambio internazionale, come quelli con la Cina e Dubai, che offrono agli studenti esperienze formative uniche.

La dirigente scolastica Silvia Viscomi ha sottolineato l’importanza di queste innovazioni, che renderanno l’istituto ancora più moderno e capace di preparare gli studenti ad affrontare le sfide globali del settore. Con un focus su sostenibilità, sicurezza e qualità, l’Istituto Colombatto si conferma come una scuola pronta a formare i professionisti di domani.

