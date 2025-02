La Juve batte 1-0 l’Inter

TORINO – All’Allianz Stadium di Torino nella 25a giornata di campionato la Juventus supera l’Inter 1-0.

Nel primo tempo le occasioni sono diverse: Taremi e Lautaro arrivano vicino alla rete per i neroazzurri, Kolo Muani e Koopmeiners fanno lo stesso per i bianconeri. Nella ripresa sblocca tutto Conceição al ’74 e tanto basta per i padroni di casa.

