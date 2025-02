L’università di Torino celebra Kafka a fumetti: arriva la mostra di Nicolas Mahler

TORINO – Mercoledì 19 febbraio, alle 16.30 nel Complesso Aldo Moro (Via Sant’Ottavio 18), inaugura la mostra “Komplett Kafka” dell’artista austriaco Nicolas Mahler, organizzata dalla sezione di Germanistica del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne dell’Università di Torino.

All’evento parteciperà lo stesso Mahler, in dialogo con il Prof. Riccardo Morello, docente di letteratura tedesca all’Università di Torino e profondo conoscitore di Kafka. La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 febbraio al 14 marzo presso l’atrio del Complesso Aldo Moro, visitabile dal lunedì al venerdì (8:00-19:30) e il sabato (8:00-13:00). La libreria internazionale Luxemburg metterà a disposizione dei libri in lingua tedesca e italiana dell’artista da sfogliare e consultare.

La mostra

La mostra comprende 20 manifesti tratti dal fumetto “Komplett Kafka” di Mahler, pubblicato nel 2023 per la casa editrice tedesca Suhrkamp e nel 2024 per la casa editrice italiana Clichy, con testi in tedesco e relative traduzioni in italiano. L’esposizione rappresenta una visione comica e leggera della vita e delle opere di Franz Kafka, unendo il minimalismo del tratto di Mahler con la profondità dei temi kafkiani.

L’esposizione è aperta a scuole medie e superiori, previa prenotazione a Elisabeth Eberl (elisabeth.eberl@unito.it). Con il supporto del Goethe-Institut Milano, il 21 febbraio si terrà anche un workshop per insegnanti e docenti presso il Complesso Aldo Moro, aula S8.

Dopo Torino, la mostra sarà ospitata all’Istituto di Istruzione Superiore “Soleri-Bertoni” di Saluzzo, dal 19 marzo al 15 aprile, visitabile dal lunedì al venerdì (8:00-18:00), mentre il 25 marzo, nello stesso istituto, si terrà un workshop per insegnanti e docenti.

L’artista

Nicolas Mahler, nato a Vienna nel 1969, è un rinomato fumettista e caricaturista austriaco, celebre per il suo stile essenziale e il suo umorismo raffinato. I suoi personaggi, disegnati con pochi tratti e caratterizzati da grandi nasi sproporzionati, riescono a raccontare storie complesse e a trattare temi profondi con leggerezza e ironia. Tra le sue opere più conosciute figurano adattamenti di classici della letteratura, come i lavori di Franz Kafka, Thomas Bernhard e Robert Musil. La sua capacità di fondere il linguaggio del fumetto con grandi opere letterarie lo ha reso uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale, ricevendo numerosi premi, tra cui il prestigioso Max-und-Moritz-Preis come “Miglior fumettista di lingua tedesca” nel 2010. È uno dei pochi fumettisti del mondo di lingua tedesca ad aver ottenuto un riconoscimento internazionale. I suoi disegni si trovano su media rinomati come “Die Zeit”, la “Neue Zürcher Zeitung”, la “Frankfurter Allgemeine” e persino su “Repubblica”.

