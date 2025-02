Tennis, Vavassori esprime il proprio sostegno a Sinner, squalificato per tre mesi dalla WADA

TORINO – Andrea Vavassori, specialista del doppio e reduce dagli ottavi di finale a Rotterdam in singolare, oltre che dalla finale persa al Challenger di Manama contro Fucsovics, ha voluto esprimere la sua vicinanza a Jannik Sinner, squalificato per tre mesi dalla WADA al termine dell’inchiesta sul caso Clostebol.

Attraverso una storia su Instagram, Vavassori ha ribadito il suo sostegno a Sinner con parole cariche di affetto e rispetto. Così si legge sulla storia:

«Tornerai più forte e incazzato di prima… Chi ti conosce sai che hai una mentalità diversa dagli altri. La cosa che mi sorprende veramente è come sei riuscito a gestire tutta questa faccenda e il non aver mai risposto alle critiche di persone che veramente hanno oltrepassato il segno da diverso tempo. Sempre più rispetto per te, forza Jan».

