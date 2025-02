Truffa un’anziana a Villastellone fingendosi un carabiniere: rubati quasi 5mila euro in contanti

VILLASTELLONE – Un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di “truffa in concorso” dopo aver raggirato un’anziana a Villastellone, fingendosi maresciallo dell’Arma.

L’uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro e 4.700 euro in contanti. Per attuare la truffa, il malvivente ha prima telefonato alla vittima sul numero fisso, informando il marito che avrebbe dovuto recarsi al comando dei Carabinieri di Torino, in via Guido Reni, per ritirare una raccomandata dell’INPS. L’uomo, ignaro dell’inganno, si è allontanato dall’abitazione insieme al figlio, lasciando la donna da sola. Poco dopo, la signora ha ricevuto un’ulteriore chiamata da qualcuno che si spacciava per un maresciallo. L’uomo le ha comunicato che suo figlio avrebbe dovuto pagare una multa di 5.000 euro e che un Carabiniere sarebbe passato a casa per riscuotere la somma. Convinta della veridicità della richiesta, l’anziana ha consegnato il denaro e i gioielli al truffatore, che si è poi dileguato.

Le indagini condotte dai militari di Villastellone hanno permesso di identificare il responsabile e di recuperare la refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 27enne è stato trasferito presso il carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

