A Moncalieri, lezioni di giardinaggio domestico per rendere la città sempre più verde

MONCALIERI – Orticola del Piemonte e il Comune di Moncalieri organizzano un progetto per guidare gli appassionati nella creazione di piccoli giardini sui propri balconi: una serie di appuntamenti “formativi”, in arrivo dal 25 febbraio, con i vivaisti, che culminerà con un appassionante contest fotografico.

Dalla creazione di un piccolo orto domestico ai suggerimenti per coltivare le rose ma anche le erbacee e le graminacee, fino ai consigli utili per la progettazione e la gestione di un balcone fiorito in città. Sono questi gli argomenti principali di “Giardino in Miniatura – composizione di un balcone”, iniziativa promossa dal Comune di Moncalieri e dall’Associazione Orticola del Piemonte e finalizzata ad offrire ai cittadini del borgo piemontese un vademecum prezioso per dare vita, mantenere e sviluppare al meglio splendidi giardini in miniatura sui propri balconi.

Culmine dell’iniziativa sarà il contest fotografico (maggiori informazioni su come partecipare saranno pubblicate sul sito www.visitmoncalieri.it), che punta a coinvolgere l’intera cittadinanza: nella prima metà di maggio tutti coloro che vogliono partecipare al contest avranno il compito di fotografare il proprio balcone fiorito e inviare la foto a info@festivalverde.it. I migliori tre balconi fioriti saranno annunciati e premiati in occasione di “Verde Svelato”, la manifestazione di Moncalieri inserita all’interno del Festival del Verde, in programma il 24- 25 maggio. L’obiettivo è quello di rendere più verde la città con la partecipazione attiva di cittadine e cittadini di Moncalieri, perché anche un semplice balcone può contribuire al miglioramento della biodiversità urbana.

Propedeutico al contest sarà un programma di quattro appuntamenti gratuiti proposti da Orticola del Piemonte nell’ambito delle iniziative di FLOR Academy: un ciclo di corsi guidati da importanti vivaisti piemontesi, che condivideranno il loro sapere e le loro esperienze sul campo raccontando di volta in volta aspetti diversi del vasto mondo delle piante e dell’orticoltura.

Il programma

Si comincia martedì 25 febbraio con “Orto in Balcone”, a cura dei vivaisti Fratelli Gramaglia. Martedì 18 marzo, invece, il focus sarà su “Rose in balcone e in cortile” con il Vivaio Anna Peyron di Saskia Pellion di Persano, mentre martedì 25 marzo sarà la volta di “Erbacee e graminacee in balcone” con Andrea De Paoli e Simone Nigra del vivaio Gardenesque. L’iniziativa si concluderà martedì 1 aprile con le buone pratiche di progettazione e gestione di un balcone in città, a cura dei paesaggisti di Orticola del Piemonte.

In arrivo anche la seconda edizione di Florì

Il progetto “Giardino in Miniatura – composizione di un balcone” non sarà l’unico appuntamento green realizzato in collaborazione tra il Comune di Moncalieri e Orticola del Piemonte: il 12 e 13 aprile, infatti, andrà in scena anche la seconda edizione di Florì, la mostra florovivaistica nel cuore di Moncalieri che vuole bissare il successo dello scorso anno.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese