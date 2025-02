Tortona, corteo per ricordare il giovane accoltellato in stazione

TORTONA – Dopo il presidio dell’8 febbraio nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Tortona, amici e conoscenti di Ange Jordan Tchombiap, 19enne camerunense ucciso a coltellate lo scorso 30 gennaio, sono tornati in strada per chiedere giustizia.

Con canti e momenti di preghiera, trasmessi in diretta sui telefoni cellulari, diverse centinaia di persone hanno preso parte al corteo. La manifestazione è partita nuovamente dalla stazione per poi dirigersi verso piazza del Duomo e il Municipio. Tuttavia, il Comune era chiuso e i partecipanti non hanno potuto incontrare il sindaco Federico Chiodi, come avrebbero desiderato.

Nel frattempo, la campagna di raccolta fondi avviata su PayPal per sostenere le spese delle cerimonie commemorative in Camerun, una volta rimpatriata la salma, ha raggiunto la cifra di 885 euro. Stando a quanto riferito dalla comunità “Alpi del Mare” di Isola Sant’Antonio, che lo ospitava, in Camerun vivono ancora la nonna e due fratelli di Ange.

Per il delitto è attualmente detenuto un 24enne, arrestato poco dopo l’accaduto.

