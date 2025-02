Volley femminile: Novara non la spunta contro Conegliano, Pinerolo batte Vallefoglia e Cuneo fa 3-1 su Talmassons

PIEMONTE – Decima giornata di ritorno per le pallavoliste piemontesi della Serie A1 di volley femminile: Novara ha sfidato e perso 2-3 contro Conegliano, Cuneo ha giocato e vinto 3-1 contro Talmassons e Pinerolo 3-1 contro Vallefoglia.

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Conegliano ha faticato contro Novara nella 23ª giornata della Serie A1 di volley femminile, arrivando al tie-break per la prima volta in campionato dopo 18 vittorie per 3-0 e quattro per 3-1. Le Pantere restano imbattute ma hanno rischiato al PalaIgor, dove Novara ha rimontato due volte prima di arrendersi dopo oltre due ore di lotta. Conegliano alla fine ha vinto 3-2 (25-19; 19-25; 25-23; 19-25; 15-10) e guida la classifica con 68 punti, già certa del primo posto. Novara guadagna invece un punto utile, assicurandosi almeno la quarta posizione e avvicinandosi a Scandicci (-5) e Milano (-1).

Wash4green Pinerolo – Megabox Vallefoglia

La Wash4green Pinerolo conquista un altro successo per 3-1, confermando l’ottimo momento di forma. Dopo la vittoria esterna contro Bergamo, la squadra ha affrontato Vallefoglia al Pala Bus Company, imponendosi con una prestazione solida e convincente. Nonostante il divario in classifica (Vallefoglia ottava con 33 punti, Pinerolo nona con 24, ora saliti a 27), le padrone di casa hanno dominato a muro e mostrato grande intensità. Dopo aver vinto il primo set e subito la reazione avversaria, le piemontesi hanno ripreso il controllo del match, chiudendolo a loro favore. Ora le pinelle affronteranno la trasferta a Scandicci prima del derby casalingo contro Chieri il 26 febbraio.

Cuneo Granda Volley – Cda Talmassons

La Honda Olivero Cuneo vince 3-1 in trasferta contro la Cda Talmassons. Al palazzo dello sport le cuneesi iniziano piuttosto male e rimangono sotto 16-21. Un’ottima Bjelica rimette tutte in carreggiata e arriva il pareggio 24-24. Nel finale Kapralova e Cecconello fanno il loro mestiere e i vantaggi si chiudono ribaltando il risultato iniziale: 28-26. Dopo un secondo set a senso unico in cui Cuneo si mette davanti e ci rimane fino alla fine, nel terzo paziale le parti si ribaltano: prima la parità 14-14, poi Talmassons dà gas e scivola addirittura sul +8, chiudendo facile. Nell’utlimo set Kapralova trascina le sue in attacco e lascia Talmassons indietro; Bjelica chiude 25-19 per le ospiti biancorosse.

