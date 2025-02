Dalla Croce Verde di Pinerolo il corso di formazione per Servizi di Accompagnamento con Relazione d’Aiuto

PINEROLO – Sarà presentato dalla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Pinerolo lunedì 24 febbraio, alle ore 20:45, nella sede di via Saluzzo, 68, il nuovo corso gratuito “Sara”: formazione per Servizi di Accompagnamento con Relazione d’Aiuto che abilita a svolgere servizi programmati di accompagnamento a visite o a terapie, a dialisi, con ambulanze, auto o pulmini, anche attrezzati per il trasporto di persone in situazione di disabilità.

Come si svolgerà il corso

Il corso si svolgerà nella sede dalla Croce Verde di Pinerolo a partire dal 10 marzo, con cadenza bisettimanale il lunedì e il mercoledì, in orario serale, dalle ore 19 alle 23 circa, per una durata complessiva di 44 ore.

La formazione, che prevede una certificazione finale riconosciuta dalla Regione Piemonte, è rivolta a tutte le cittadine e i cittadini interessati a diventare volontari dell’associazione pinerolese e a dare aiuto ad anziani o malati.

Il programma formativo prevede una serie di moduli teorici e pratici che permetteranno ai partecipanti di acquisire competenze fondamentali per assistere e accompagnare persone con diverse esigenze sanitarie e relazionali.

Tra i principali temi trattati: il sistema di emergenza sanitaria, la chiamata di soccorso e le comunicazioni radio, il supporto di base alle funzioni vitali, la mobilizzazione e il trasferimento della persona, la comunicazione, la relazione d’aiuto e molto altro. Verrà insegnato come assistere le persone e come rapportarsi e comunicare efficacemente con loro.

I servizi di accompagnamento, detti anche trasporti ordinari non di emergenza, comprendono attività sociosanitarie rivolte a persone che necessitano di assistenza durante gli spostamenti, anche dal punto di vista relazionale. Si tratta di servizi e trasporti a carattere sociosanitario come quelli interospedalieri per terapie, dialisi o visite mediche, oppure dimissioni da ospedali e case di cura, accompagnamenti in centri diurni di socializzazione o riabilitazione, assistenza ad anziani e persone in situazione di disabilità.

Questi servizi non si limitano al solo supporto logistico, ma si distinguono per l’importante componente relazionale e di ascolto attivo, essenziale per creare un rapporto di fiducia e offrire un sostegno completo alla persona.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni telefonare al numero 0121322664 o scrivere a info@croceverdepinerolo.org.

