La corsa al Bocuse d’Or 2027 parte da Torino

TORINO – La strada verso la prestigiosa edizione 2027 del Bocuse d’Or parte da Torino. Per la prima volta, il capoluogo piemontese ospiterà le selezioni italiane della competizione culinaria più ambita al mondo, all’interno di Horeca Expoforum, il salone dedicato ai professionisti del settore Ho.Re.Ca., in programma dal 16 al 18 marzo 2025 a Lingotto Fiere.

Il 18 marzo, cuochi over 23 da tutta Italia, affiancati dai loro commis di cucina e allenatori, si sfideranno per conquistare il titolo di candidato italiano al Bocuse d’Or. Un riconoscimento che aprirà loro le porte della selezione europea e, per i migliori, della finalissima mondiale, in programma a Lione dal 21 al 25 gennaio 2027. Una giuria di chef di alto livello decreterà il vincitore, che dovrà affrontare un percorso impegnativo tra prove tecniche e sfide sempre più avvincenti.

Un evento tra eccellenza e innovazione

La selezione italiana del Bocuse d’Or è organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi (FIC), che animerà Horeca Expoforum con altri appuntamenti di grande richiamo, come la Best Student Selection, la competizione riservata alle giovani promesse della cucina, l’evento dedicato alle Lady Chef e quello della Scuola Italiana Pizzaioli.

Non solo alta cucina: il salone offrirà un calendario fitto di incontri e contest per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio. L’Associazione Culturale Pièce proporrà approfondimenti sul cioccolato, il gelato e la tradizione dolciaria piemontese, mentre SCA Italy guiderà gli amanti del caffè in un viaggio tra competizioni spettacolari, come il coffee triathlon e la latte art knock out, oltre a workshop formativi sulla tostatura e la degustazione.

Tra gli appuntamenti più attesi, il Master Coffee Grinder Championship, che metterà alla prova baristi e tecnici sulle loro conoscenze e abilità nell’uso del grinder. Quest’anno, la Antonelli Academy supporterà i concorrenti, mentre Costadoro Caffè fornirà uno specialty coffee selezionato in collaborazione con la Slow Food Coffee Coalition.

Horeca Expoforum: innovazione, business e sostenibilità

Con oltre 200 espositori, Horeca Expoforum 2025 si conferma un evento chiave per il settore Ho.Re.Ca., capace di riunire grandi marchi, piccole realtà artigiane, startup innovative e associazioni di categoria. Un’occasione imperdibile per creare connessioni commerciali, scoprire le nuove tecnologie applicate alla ristorazione e confrontarsi sulle sfide future del comparto.

Tra i temi centrali della fiera ci saranno l’Intelligenza Artificiale, la personalizzazione dell’esperienza gastronomica, le nuove frontiere salutistiche e le soluzioni per una ristorazione sostenibile e antispreco. Proprio su quest’ultimo punto, GL events Italia ha stretto una partnership con Banco Alimentare del Piemonte per raccogliere e redistribuire i prodotti non utilizzati dagli espositori a favore delle persone in difficoltà.

Il futuro del lavoro nel settore Ho.Re.Ca.

Horeca Expoforum affronterà anche una delle questioni più urgenti per il settore: la carenza di personale qualificato. Per il secondo anno consecutivo, la start-up Horeca Job sarà presente con il suo servizio innovativo di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dopo il successo del 2024, con 6.000 iscrizioni e 900 candidature facilitate, la piattaforma presenterà in esclusiva Mirror, un test psico-attitudinale sviluppato con Idea Management per migliorare l’incontro tra aziende e candidati.

Horeca Expoforum 2025 si preannuncia quindi un appuntamento imperdibile per chiunque operi nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità. Tra competizioni stellate, innovazioni tecnologiche e nuove opportunità di business, Torino si conferma una capitale della gastronomia pronta a lanciare nuovi talenti verso il firmamento della cucina internazionale.

