A Collegno tre coppie hanno festeggiato 70 anni di matrimonio

COLLEGNO – A Collegno sabato scorso 252 coppie arrivate alle nozze d’oro, di diamante e di titanio hanno festeggiato con il Comune i loro anniversiari.

Un amore a cifra tonda che ha riempito per intero il salone principale del centro civico Centeleghe. Quest’anno sono in tutto 166 le coppie che hanno festeggiato i cinquant’anni di matrimonio, seguite da 83 arrivate ai sessanta e 3 ai settanta.

“Ci sono coppie che sono entrate oggi tenendosi per mano, altre ancora che vedo sostenersi con affetto passandosi bastoni o girelli per camminare. Credo siano delle bellissime immagini testimoni di un grande cammino insieme – ha raccontato il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Esempi che ricordano come l’amore si estenda oltre la sfera privata e abbraccia anche il nostro impegno verso la comunità”.

È stato un momento di grande gioia – racconta l’Assessore alle politiche sociali Roberto Bacchin – festeggiare tutti insieme come Città e tante famiglie una ricorrenza così importante. Il nostro pensiero va anche ai tanti che purtroppo non hanno potuto vivere momenti come questo perché rimasti soli e il nostro impegno più grande è stare vicino anche a loro come una grande famiglia che è in fondo la nostra comunità”.

La parola più gettonata tra le coppie per svelare il segreto di un’unione così duratura? Al primo posto pazienza, seguita da rispetto. A tutte le coppie presenti la Città di Collegno, oltre che la pergamena ricordo, ha donato la foto personalizzata scattata da uno studio fotografico cittadino che le coppie hanno voluto fare con gli amministratori presenti e parenti e amici che li hanno accompagnati in questa giornata di festa.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese