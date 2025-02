San Raffaele Cimena: cade nel canale, viene salvato da un passante che gli lancia una corda

SAN RAFFAELE CIMENA – Momenti di paura, nel pomeriggio di ieri, per un uomo finito accidentalmente in acqua nel canale Cimena. Il fatto è accaduto in via Rivalta.

Per fortuna, però, un uomo che passava da lì ha assistito a tutta la scena. Così è andato a recuperare subito una corda e a lanciarla all’uomo che è riuscito ad afferrarla ed è stato trasportato a riva.

Sul posto sono poi giunti anche vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, i carabinieri di Castiglione Torinese e il personale sanitario. L’uomo è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso: per lui un principio di ipotermia, ma non risulta essere in gravi condizioni.

