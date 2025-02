A Torino una mostra sulle macchine del tempo

TORINO – Dal 15 marzo al 2 giugno 2025, le OGR Torino si trasformano in un portale spazio-temporale con Macchine del tempo. Il viaggio dell’Universo inizia da te, una mostra immersiva che accompagna il pubblico in un’avventura attraverso galassie, stelle, pianeti extrasolari, asteroidi e buchi neri. Un viaggio nello spazio e nel tempo, a bordo della luce, per scoprire il passato remoto del cosmo e comprendere il futuro.

Ideata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), realizzata dalle OGR Torino e progettata da Pleiadi, con il contributo dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, di Infini.to Planetario di Torino – Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” e del MU-CH Museo della Chimica, la mostra unisce divulgazione scientifica, tecnologia, cultura e divertimento.

Con installazioni interattive, ambientazioni immersive e videogiochi in stile anni ’80, il percorso espositivo porta alla scoperta delle nuove frontiere dell’astrofisica, tra recenti conquiste e straordinarie immagini dell’universo, evidenziando il ruolo di primo piano dell’Italia nella ricerca scientifica. La mostra guida il visitatore in un’esperienza in cui il proprio sguardo si intreccia a quello di Galileo Galilei, il primo a puntare un cannocchiale verso il cielo – prima macchina del tempo per esplorare il firmamento – e a quello delle ricercatrici e ricercatori che continuano oggi a svelare i segreti del cosmo. Dai luoghi più remoti della Terra allo spazio profondo, dai telescopi più potenti ai satelliti, le macchine del tempo sono frutto dell’ingegno italiano e delle ricerche condotte negli osservatori e istituti INAF da scienziate e scienziati che ogni giorno ampliano i confini della conoscenza dell’universo.

La mostra ha come tema centrale la luce, che percorre distanze immense con una velocità di un miliardo di chilometri all’ora, senza mai perdere intensità. Più lontano si guarda, tanto più si torna indietro nel tempo. La luce proveniente da corpi celesti remoti ha infatti iniziato il suo viaggio milioni, se non miliardi, di anni fa, prima di raggiungere il nostro sguardo. L’osservazione del cielo, quindi, non è solo un’indagine spaziale, ma anche una finestra aperta sulla storia dell’universo, e consente di esplorare epoche cosmiche ormai trascorse.

Macchine del Tempo offre al pubblico l’opportunità di conoscere l’INAF, il principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell’universo, e di approfondire i temi della mostra attraverso un palinsesto di eventi dedicati. Durante il periodo di apertura, sono previsti incontri con esperti di fama internazionale nel campo dell’astrofisica e della ricerca spaziale, tra cui un premio Nobel per la fisica; inoltre saranno organizzati momenti di dialogo e spettacolo con intellettuali, scienziati e performer.

