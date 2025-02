Coltivavano marijuana in un albergo abbandonato ad Alessandria

ALESSANDRIA – La squadra mobile di Alessandria, con i colleghi di Milano, ha arrestato quattro persone sorprese in un albergo in disuso in provincia, dove avevano allestito una coltivazione di marijuana.

Entrati nello stabile, i poliziotti si sono trovati davanti una vera e propria serra per la produzione e lavorazione intensiva di cannabis, con un sofisticato impianto dotato di ventilatori, lampade, essiccatori, trasformatori.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati quasi 1.300 vasi con piante di marijuana in differenti stati di crescita e maturazione.

E’ stato inoltre accertato che l’apparecchiatura elettrica rinvenuta risultava allacciata abusivamente alla rete e, pertanto, i quattro sono stati anche denunciati per il furto di energia.

