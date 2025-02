Neofascisti in azione al Campus Einaudi contro l’inizio del corso “Queer Studies” di UniTo

TORINO – Nella notte tra ieri e oggi (18 febbraio) sono comparsi degli adesivi neofascisti e delle svastiche dentro il Campus Einaudi di Torino e nelle immediate vicinanze. Su un adesivo in particolare si legge “Fuck Queer Studies”: il riferimento è al corso “Queer Studies”, attivato dall’Università di Torino per l’anno accademico in corso che è iniziato ieri. Questo corso prevede un ciclo di lezioni in cui si approfondisce la letteratura queer e LGBTQ+ in diversi ambiti, come architettura, cinema, diritto e psicologia.

Gli adesivi e le svastiche (comparse in alcuni bagni dell’università) sono opera di Blocco Studentesco Piemonte, che ha rivendicato l’azione e ha pubblicato le foto. Si tratta di un “movimento studentesco che nasce nell’estate 2006 a CasaPound, l’occupazione non conforme del fascismo del terzo millennio”, come si legge sul loro sito. Le battaglie storiche del loro coordinamento universitario sono l’edilizia scolastica, il riconoscimento del merito e il contrasto al taglio dei fondi; insieme a questo però nei loro programmi ci sono “taglio totale dei fondi a progetti di propaganda ideologica dentro le scuole di ogni ordine e grado. Taglio dei fondi all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e interruzione immediata dei progetti combinati tra scuole e associazioni per le politiche gender”.

Il clima in tutto l’ambiente universitario ha iniziato ad essere caldo, anche in vista delle prossime elezioni studentesche, che si terranno a marzo. Sempre ieri al Campus ci sono stati momenti di tensione perchè il Fuan, il collettivo universitario di estrema destra, ha iniziato a distribuire volantini di propaganda; alcuni studenti hanno avviato una contestazione, è stata schierata la Digos e dopo circa due ore gli attivisti del Fuan se ne sono andati.

