Scoperta officina abusiva per autoriparazioni a Carbonara Scrivia

CARBONARA SCRIVIA – È stato denunciato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Tortona un 39enne che, titolare di un’impresa di compravendita di veicoli, svolgeva all’interno di un complesso immobiliare un’attività illecita di deposito e trattamento di veicoli fuori uso e la gestione dei rifiuti pericolosi derivanti dall’autoriparazione abusiva. L’uomo trattava veicoli fuori uso e non funzionanti di proprietà di terze persone al fine di effettuarne la riparazione con pezzi di ricambio smontati da altri veicoli fuori uso a loro volta acquistati da terzi. L’attività illecita veniva messa in atto strumentalmente al fine di svolgere la principale attività di impresa relativa alla compravendita di veicoli.

Il controllo, eseguito nell’ambito della campagna 2025 relativa al settore “autodemolitori”, ha consentito di accertare la presenza di rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie esauste, contenitori in plastica di olio motore, motori e parti di veicoli non funzionanti utilizzati, come dichiarato dal 39enne, per lo smontaggio e la riparazione di veicoli da avviare alla demolizione o alla radiazione per l’espatrio. Attività consistita pertanto nell’acquisto di veicoli non funzionanti per effettuarne la riparazione – in assenza di autorizzazioni – per la rivendita e l’espatrio, avviata dal mese di novembre 2024. Per l’esercizio abusivo di autoriparazione è stato inoltre contestato l’illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, con una sanzione di oltre cinquemila euro.

