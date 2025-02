Chi va all’Eurovision 2025? Gabry Ponte potrebbe essere una carta da giocare?

TORINO – Con l’incredibile successo di Sanremo 2025, gli occhi sono puntati su chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. La domanda è d’obbligo: chi ci andrà? Il vincitore del Festival, Olly, ha conquistato il pubblico con il suo brano “Balorda nostalgia”, ma la sua partecipazione all’Eurovision non è affatto certa.

Durante la conferenza stampa di chiusura del Festival, il giovane artista genovese ha sorpreso tutti con una riflessione sincera e inaspettata. «Quello che mi è successo ieri sera è folle, completamente folle», ha dichiarato, lasciando intendere che la vittoria lo ha colto di sorpresa. Olly, 23 anni, ha confessato di non aver ancora metabolizzato l’accaduto e di non aver considerato seriamente l’idea di partecipare all’Eurovision. «Se c’è la possibilità di prendermi del tempo per prendere una decisione così importante, lo chiedo», ha aggiunto, dimostrando una maturità rara per un artista così giovane.

Nel caso in cui Olly decidesse di non partecipare, la scena musicale italiana potrebbe trovare in Gabry Ponte una valida alternativa?

Il DJ e produttore ha animato il Teatro Ariston con il suo brano “Tutta l’Italia” durante la finale del Festival, ricevendo un’accoglienza entusiasta sia dal pubblico presente che da quello a casa. La sua performance, che ha saputo unire il ritmo dance a sonorità folkloristiche italiane, ha scatenato un vero e proprio coro di richieste sui social per vederlo rappresentare l’Italia all’Eurovision.

“Tutta l’Italia” è un pezzo che non passa inosservato: il mix di beat elettronico e strumenti tradizionali come mandolino, tamburello e fisarmonica ha dato vita a un sound fresco e innovativo, perfetto per un festival internazionale. La sua capacità di mettere insieme tradizione e modernità potrebbe rivelarsi un grande alleato per il nostro paese nel contesto europeo.

Mentre il tempo scorre e la data dell’Eurovision si avvicina, l’attesa per una conferma ufficiale continua a crescere. Gli appassionati di musica e i fan dei due artisti sono in trepidante attesa, sperando di vedere Olly sul palco dell’Eurovision, ma anche Gabry Ponte potrebbe rivelarsi un asso nella manica per la musica italiana.

Chi avrà la meglio in questa corsa? Solo il tempo potrà dircelo.

