Chieri ’76 conquista la finale della CEV Challenge Cup

TORINO – La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha scritto un’altra pagina memorabile nella sua storia sportiva, qualificandosi per le finali della CEV Challenge Cup dopo una semifinale di ritorno ricca di colpi di scena. In un Pala Gianni Asti gremito, le biancoblù hanno visto sfumare la loro imbattibilità europea dopo 34 vittorie consecutive, ma hanno comunque raggiunto il loro obiettivo: il golden set, vinto 15-13, ha garantito loro l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Il match è stato una battaglia intensa, con il Galatasaray Daikin che ha iniziato a ribaltare il punteggio dall’andata imponendosi 1-3 in un clima di grande tensione. Chieri, dopo aver vinto il primo set 25-22, ha dovuto affrontare la reazione delle turche, che hanno conquistato i successivi tre set con punteggi molto serrati. Nonostante la sconfitta nei set precedenti (20-25, 23-25, 25-27), le ragazze di Chieri non si sono mai date per vinte, mostrando una determinazione straordinaria.

Il contributo delle giocatrici subentrate è stato decisivo, con Zakchaiou, Guiducci, Omoruyi e Anthouli che hanno dato nuova linfa alla squadra.

Il premio di MVP è andato a Buijs, che ha messo a segno 25 punti, risultando la top scorer della serata. Ma non sono state solo le statistiche a raccontare la storia della partita: è stato il cuore, la grinta e la capacità di non arrendersi mai a fare la differenza.

Ora, per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aprono le porte di un’altra finale europea, la terza nella sua storia, dopo i successi nelle coppe europee del 2022/2023. Le finali si giocheranno nelle prime due settimane di marzo, e Chieri attende di scoprire chi sarà il suo avversario, Roma o Potsdam.

