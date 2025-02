Igor Volley verso la semifinale di CEV Cup: vittoria schiacciante a Plovdiv

TORINO – La Igor Volley ha conquistato una vittoria convincente a Plovdiv, battendo il Maritza con un secco 3-0 e ottenendo così il pass per le semifinali della CEV Cup. Questa prestazione, che evidenzia la forza e la determinazione delle azzurre, apre le porte a un nuovo entusiasmante capitolo del torneo. Il prossimo appuntamento sarà fissato per marzo, quando le ragazze di Lorenzo Bernardi affronteranno la vincente del quarto di finale tra THY Istanbul e Bielsko-Biala, con l’andata in programma in Italia tra il 4 e il 6 marzo e il ritorno la settimana successiva.

La partita di ieri ha visto un avvio equilibrato, con le due squadre che si sono alternate nel punteggio. Tuttavia, l’Igor Volley ha saputo mantenere il controllo grazie a un servizio incisivo e a una difesa solida, guidata da giocatrici come Ishikawa e Alsmeier. Nonostante i tentativi di rimonta delle bulgare, le azzurre hanno chiuso il primo set con un ace decisivo di Alsmeier (21-25).

Nel secondo set, la Igor ha continuato a spingere, mostrando una netta superiorità. L’opposto americano Mims ha fatto la differenza con attacchi potenti e ace, contribuendo a un break significativo che ha portato il punteggio a 19-24, prima che il set si chiudesse nuovamente 19-25.

Nel terzo e ultimo set, Bernardi ha ruotato la rosa, inserendo Villani, Bartolucci e Mazzaro, che hanno mantenuto alta l’intensità. Mims ha continuato a fare la differenza, portando la Igor Volley a un clamoroso 14-25 e sigillando la vittoria.

Con questa prestazione, la Igor Volley non solo si qualifica per le semifinali, ma dimostra anche di essere un team in forma, pronto a lottare per il titolo. Le aspettative sono alte e ora tutte le attenzioni sono rivolte al prossimo incontro, dove le azzurre cercheranno di continuare la loro straordinaria corsa in Europa.

Maritza Plovdiv – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (21-25, 19-25, 14-25)

Maritza Plovdiv: Todorova (L), Agbortabi 7, Slavcheva 5, Petrova ne, Guncheva ne, Kitipova 2, Doshkova ne, Koeva 2, Pashkuleva (L) ne, Saykova 8, Borisova, Angelova 4, Dudova 14, Nikolova ne. All. Ersimsek.

Igor Gorgonzola Novara: Squarcini (L) ne, Villani 3, Bosio 1, Bartolucci 2, De Nardi (L), Fersino ne, Alsmeier 7, Ishikawa 8, Mims 16, Bonifacio 9, Aleksic 4, Mazzaro 1, Tolok 2, Akimova ne. All. Bernardi.

