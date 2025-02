Cinque nazionali femminili di sci alpino si allenano a Bielmonte in vista della Coppa del Mondo

PIEMONTE – Le nevi di Bielmonte, nel cuore delle Alpi Biellesi, si sono trasformate in un importante palcoscenico per il mondo dello sci alpino femminile. Cinque nazionali, tra cui le atlete italiane, svizzere, finlandesi, polacche e argentine, hanno scelto lo Ski Racing Center Oasi Zegna per prepararsi in vista delle imminenti gare di Coppa del Mondo che si svolgeranno nel weekend a Sestriere. Questo centro federale, rinomato per le sue piste ben curate e per le strutture all’avanguardia, ha offerto un ambiente ideale per affinare le tecniche e migliorare la condizione fisica delle sciatrici.

Le atlete, composte da talenti emergenti e veterane del circuito, hanno potuto beneficiare di un programma di allenamento intensivo, che ha incluso sessioni di slalom e gigante. La scelta di Bielmonte non è casuale: la località offre un clima e un terreno perfetti per la preparazione, rendendola una meta ambita da squadre di alto livello.

In aggiunta, l’Oasi Zegna Ski Racing Center si prepara ad ospitare un importante evento giovanile: il primo trofeo Oasi Zegna Ski Racing Center, che si terrà lunedì 24 e martedì 25 febbraio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese