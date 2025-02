Tra guerre e hippie anni ’60 il Torino comix sceglie il manifesto “Peace, Love and be nerd”

TORINO – Dall’11 al 13 aprile a Torino torna il Torino Comics. L’evento, organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for fun è giunto alla XXIX edizione.

Il tema di quest’anno, “Peace, Love and be nerd”, può essere inteso anche come un riferimento al clima politico e geopolitico sviluppatosi negli ultimi 12 mesi, tra guerra in Ucraina e quello che molti definiscono genocidio in Palestina.

A disegnare il manifesto grafico, simbolo dell’edizione, è stata Mirka Andolfo, illustratrice di livello internazionale autrice, tra l’altro, di una storia per DC Comics (Harley Quinn Black+White+Red).

Il manifesto ritrae, come spiega una nota del festival, “una figura femminile immersa in un universo onirico e vibrante, simbolo della creatività e dell’energia che Torino Comics vuole trasmettere. La protagonista, avvolta da una cascata di fiori colorati, emerge dall’acqua con un sorriso luminoso, evocando l’immaginario dei figli dei fiori e della cultura della pace degli anni ’60”.

