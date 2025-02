50 nuove piante dalla Regione Piemonte per il sentiero del Maira a Racconigi

RACCONIGI – Il Comune di Racconigi riceverà nelle prossime settimane 50 nuove piante dalla Regione Piemonte, destinate alla rinaturalizzazione e riforestazione delle sponde del sentiero del Maira. Questa iniziativa ha l’obiettivo di creare le condizioni ideali per la nascita di un nuovo bosco.

Verranno consegnate diverse varietà di piante: 10 betulle (Betula pendula Roth), 20 carpini bianchi (Carpinus betulus L.) e 20 querce (Quercus robur L.).

“Per una generazione, la mia, la nostra, di amministratori, non c’è nulla di più importante, e lo dico senza retorica, che lasciare in eredità un bosco –commenta il consigliere Enrico Mariano- Proprio quest’anno il Festival dell’Ambiente cambierà pelle e sarà dedicato, tra l’altro, al mondo delle piante. Una bella occasione per continuare a far crescere la nostra città con un’anima sempre più naturale.”

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto, portato avanti dall’Amministrazione racconigese, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e il rispetto dell’ambiente.

foto di Aloa G.

