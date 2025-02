Parte la trasformazione di via Roma a Torino: sarà tutta pedonale e riqualificata

TORINO – Parte da oggi la trasformazione di via Roma. È in corso l’allestimento del cantiere che porterà alla pedonalizzazione e riqualificazione della via.

Come spiega l’assessora alla viabilità di Torino, Chiara Foglietta

Dopo la fase di studio, la stesura del progetto, le interlocuzioni con la Soprintendenza, gli atti amministrativi, le Commissioni e gli incontri vari, tra ditte, commercianti e cittadini, si parte! A breve verranno sistemati anche i pannelli illustrativi a copertura del cantiere con l’obiettivo di raccontare i lavori, presentare la futura sistemazione e raccontare la storia della via con fotografie storiche dai primi anni del ‘900 ad oggi. Sono stata a vedere i primi passi dell’allestimento insieme al direttore lavori e al responsabile del progetto, due dipendenti della Città, e ho incontrato gli operai al lavoro: c’è tutta l’emozione di chi sa che sta per prendere parte a un progetto strategico della Città. Il nuovo volto dello storico asse viario prevede la completa ripavimentazione in pietra con innalzamento della strada a livello dei portici, favorendo l’abbattimento delle barriere architettoniche e migliorando insieme la vivibilità e la percorribilità di tutto lo spazio pubblico circostante. Prima di realizzare la nuova pavimentazione si procederà al rifacimento completo dell’impermeabilizzazione della soletta ed è previsto il rinnovamento dell’intera rete di raccolta delle acque piovane. Insomma, molto di più di una sistemazione superficiale! Per permettere di liberare la visuale della via all’incrocio con piazza Castello l’intersezione verrà riorganizzata: saranno realizzati due collegamenti pedonali con la piazza, come estensione dei percorsi porticati, con la riduzione della banchina di fermata GTT e lo spostamento delle paline semaforiche. Gli impianti semaforici presenti lungo l’asse di via Roma saranno tutti rinnovati. Verranno posizionati vari elementi architettonici, panchine, dissuasori e fioriere, mentre lungo le strade di attraversamento troveranno posto in spazi dedicati numerosi archi portabici in acciaio. Le lavorazioni in cantiere saranno suddivise per fasi: il lotto 1 e 2 iniziano ora! Insomma… ci siamo!

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese