Riparte il viaggio in Italia di Arturo Brachetti con Solo

TORINO – Stupore, emozioni e risate. Sono questi gli ingredienti di SOLO, il one man show di Arturo Brachetti, un vero e proprio classico del teatro contemporaneo che da otto stagioni continua a incantare spettatori in tutta Europa. Definito il “Maestro indiscusso del trasformismo”, Brachetti porta in scena un universo di meraviglia in cui realtà e finzione si mescolano con eleganza e ironia.

In SOLO, lo spettatore viene trasportato in un viaggio sospeso tra passato e presente, tra la storia personale dell’artista e quella collettiva di ognuno di noi. Un’esperienza teatrale di 90 minuti in cui si alternano applausi e stupore, risate e incanto, grazie a un ritmo serrato e a una sapiente alternanza di tecniche sceniche che rendono lo spettacolo unico nel suo genere.

Il maestro indiscusso del trasformismo

Al centro della scena, naturalmente, il trasformismo: un’arte che Brachetti ha elevato a livelli straordinari, dando vita a decine di personaggi con cambi di costume fulminei. Ma SOLO non è solo questo: accanto ai celebri numeri di trasformismo, trovano spazio altre affascinanti discipline in cui l’artista eccelle, come le ombre cinesi, la chapeaugraphie e il poetico sand painting, senza dimenticare l’effetto ipnotico del raggio laser, che regala momenti di pura magia.

Lo spettacolo si sviluppa all’interno di una casa speciale, quella dell’immaginazione di Brachetti, dove ogni stanza custodisce un aspetto dell’essere umano e gli oggetti di uso quotidiano prendono vita per raccontare storie straordinarie. In questo luogo senza tempo, il pubblico viene accompagnato tra sogni e desideri, in un continuo gioco tra reale e surreale.

Dai personaggi delle serie TV più amate alle icone della musica pop, passando per fiabe e suggestioni cinematografiche in stile Matrix, SOLO si conferma un’opera completa e avvincente, capace di conquistare gli spettatori di tutte le età. Un vero e proprio “as-SOLO” per un artista che da decenni è ambasciatore dell’illusione nel mondo.

Con uno spettacolo che non conosce confini generazionali, Arturo Brachetti dimostra ancora una volta che la fantasia non ha limiti: basta aprire una porta e lasciarsi trasportare dal sogno.

SOLO TOUR 2025 – ottava stagione

Vercelli, 22 e 23 febbraio

Biella, 25 e 26 febbraio

Legnano (MI), 1 marzo

Piacenza, 4 marzo

Catania, dall’8 al 23 marzo

Ragusa, 20 marzo

Cosenza, 25 marzo

Catanzaro, 26 marzo

Lecce, 28 marzo

Bari, 30 marzo

Aprilia (LT), 5 aprile

Grosseto, 8 aprile

Firenze, 12 e 13 aprile

Cascina (PI), 16 aprile

Losanna (Svizzera), 16 e 17 maggio

Varese, 21 maggio

Brescia, 23 maggio

Padova, 24 maggio

Lugano (Svizzera), 26 e 27 maggio

Bergamo, 28 maggio

Torino, dal 30 maggio al 2 giugno

Cagliari, dal 8 al 10 giugno

