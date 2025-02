Si filmano mentre aggrediscono e derubano una donna di 90 anni in casa… e vengono arrestati

TORINO – Sono entrati di notte nell’appartamento di una donna di 90 anni. Pistola in mano hanno aggredito la figlia di 58 anni e poi la madre filmando il tutto col telefonino. Proprio il video che hanno realizzato a permesso alle forse dell’ordine di identificarli e arrestarli.

Sono 4 ragazzi giovanissimi, tra i 17 e i 20 anni. I due più giovani sono gli autori materiali dell’aggressione, un terzo è l’addetto alle minacce, il quarto faceva il palo. Il bottino della rapina, questo era l’obiettivo del blitz, è di soldi e gioielli.

La vittima è comnosciuta come “la signora degli affitti” in Barriera di Milano. Per questo i quattro, che sono entrati con una copia della chiave, sapevano che avrebbero trovato soldi in casa.

