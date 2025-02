Arrestato il responsabile di due furti con spaccata a Novara

NOVARA – La Polizia di Stato di Novara ha arrestato l’autore di due furti con spaccata avvenuti tra Piazza Gramsci e Corso Mazzini. Nella primissima mattinata di ieri la Squadra Volante della Questura è stata inviata dalla sala operativa in via Ranzoni, in quanto era stata segnalata una persona sospetta con una vistosa ferita alla mano.

Giunti sul posto gli agenti hanno individuato un ragazzo che ha subito tentato la fuga. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e gli hanno trovato addosso diversi dispositivi elettronici come tablet e cellulari, di cui lo stesso non sapeva riferirne la provenienza.

Durante gli accertamenti in questura, si è scoperto che in due negozi di Corso Mazzin erano state infrante le due vetrine e che sui vetri erano rimaste evidenti tracce di sangue.

Il responsabile di uno dei due negozi ha riconosciuto gli oggetti elettronici rinvenuti all’interno dello zaino del ragazzo fermato, che è quindi stato arrestato per il reato di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese