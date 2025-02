Pecco Bagnaia a Chivasso per l’inizio della stagione: attesa per il campione della MotoGP

CHIVASSO – Chivasso si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: Pecco Bagnaia, campione del mondo della MotoGP, sarà in città domani per dare ufficialmente il via alla nuova stagione.

L’attesa per l’arrivo del pilota Ducati è alta tra gli appassionati di motori e i tifosi, desiderosi di incontrare il loro beniamino e di ricevere qualche anticipazione sul campionato 2025. L’appuntamento è fissato dalle tre del pomeriggio in avanti (i cancelli apriranno alle 13:30). L’evento, con accredito obbligatorio, si terrà nel cuore di Chivasso, in corso Galileo Ferraris 136, dove Bagnaia parteciperà a una serie di incontri con i fan e la stampa; sarà l’occasione per il campione di parlare delle sue ambizioni per la nuova stagione, delle sfide che lo attendono e dello stato di forma della sua Ducati, con cui punta al vertice della classe regina del motociclismo.

Dopo un’annata trionfale, Bagnaia è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con determinazione. L’incontro a Chivasso rappresenta un momento simbolico di connessione con il suo territorio di origine e con i tanti appassionati che lo sostengono. Maggiori informazioni sulla pagina Instagram del Pecco Fan Club.

