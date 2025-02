Piemonte, visite serali e nel weekend per ridurre le liste d’attesa: previsto un incremento di 50.000 prestazioni entro giugno

TORINO – La Regione Piemonte lancia un piano straordinario per abbattere le liste d’attesa negli ospedali, con l’obiettivo di garantire 50.000 prestazioni sanitarie aggiuntive entro giugno. Per raggiungere questo traguardo, le visite e gli esami verranno effettuati anche in orario serale e nei fine settimana.

A presentare l’iniziativa sono stati il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, durante una conferenza stampa svoltasi presso l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, alla presenza del direttore generale Franca Dall’Occo.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, da gennaio a oggi sono già state erogate oltre 8.000 prestazioni aggiuntive. L’iniziativa, inizialmente attiva in alcune Aziende sanitarie, è ora estesa a tutto il Piemonte. Un impegno che ha ottenuto anche il riconoscimento del ministro della Salute Orazio Schillaci, il quale ha citato il Piemonte come esempio virtuoso nella gestione delle liste d’attesa.

Crescita delle prestazioni sanitarie rispetto al 2023

Nel 2024, in Piemonte sono state erogate 2.268.104 prestazioni, segnando un aumento del 6% rispetto al 2023, con 132.104 prestazioni in più. La Regione ha raggiunto il 91% del recupero rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, anno in cui le prestazioni erogate furono 2.497.896.

Anche i ricoveri sono in crescita: nel 2024 se ne registrano 201.522, superando sia il dato del 2023 (200.110) sia quello del 2019 (201.167). Con questo piano straordinario, la Regione Piemonte punta a migliorare ulteriormente i servizi sanitari per i cittadini, riducendo i tempi di attesa e assicurando un accesso più rapido alle cure.

