Si fingono carabinieri e sottraggono 5mila euro ad un’anziana: arrestati a Verbania

VERBANIA – I carabinieri di Verbania hanno arrestato due uomini, di 23 e di 28 anni, in flagranza di reato con l’accusa di truffa aggravata.

I due uomini, residenti in provincia di Napoli ma in trasferta in val d’Ossola, si sono finti carabinieri e, utilizzando la solita truffa del presunto incidente causato da un familiare, hanno sottratto cinquemila euro e alcuni gioielli a una donna di 76 anni.

Quando sono stati fermati da una pattuglia dell’Arma, hanno spiegato di essere venditori ambulanti di calze e pesce. Tuttavia, nella loro auto è stato trovato il denaro, in banconote da 10 e 20 euro, insieme ai gioielli in oro e pietre preziose rubati all’anziana. Inoltre, nella vettura è stata rinvenuta anche una divisa completa di Poste Italiane: gli agenti stanno indagando per capire la provenienza della divisa e se sia stata utilizzata per commettere altre truffe.

Al termine dell’udienza di convalida, i due truffatori sono stati posti agli arresti domiciliari.

