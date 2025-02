Volley femminile, sconfitta per Cuneo contro Conegliano: termina 3-0

VILLORBA – Penultima gara della stagione regolare e sfida impegnativa per la Honda Olivero Cuneo, guidata da Lorenzo Pintus. Le avversarie dell’undicesima giornata di ritorno erano le Pantere della Prosecco DOC Imoco Conegliano, capolista solitaria della classifica, che oggi hanno giocato senza il loro allenatore Daniele Santarelli, assente a causa della febbre.

Un match estremamente difficile, in cui le biancorosse hanno iniziato con una buona prestazione, ma contro la formazione diretta oggi da Tommaso Barbato non c’è stata partita: coach Pintus, nominato miglior allenatore di gennaio dalla Lega Volley Femminile, ha provato a far ruotare le sue giocatrici, ma dopo una partenza sottotono le Pantere hanno imposto il proprio dominio, chiudendo il primo set 25-20 e gestendo con autorità i successivi, terminati 25-15 e 25-16.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese