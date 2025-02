Chi è Francis Delacroix, il fotografo di Volpiano che Lucio Corsi ha portato a Domenica In

VOLPIANO – All’anagrafe è Francesco Cerutti ma tutti lo conoscono come Francis Delacroix. E’ lui il giovane fotografo di Volpiano che Lucio Corsi ha portato in diretta su Rai Uno a Domenica In nella puntata dedicata al Festival di Sanremo.

Classe 1995, Francis Delacroix è in realtà già molto noto. Ha una pagina Instagram con 50 mila fan ed ha già immortalato con i suoi scatti personaggi del calibro di Mike Tyson, Abel Ferrara, Amanda Lear, Maneskin (per i quali ha firmato la copertina di Rolling Stone… e naturalmente Lucio Corsi.

Il cantautore, fresco eletto per partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, è un grande amico del fotografo di Volpiano ed ha anche scritto una canzone dal titolo “Francis Delacroix” che sarà inserita nel nuovo album.

