Teatro immerso a Torino: spettatori in sala con le cuffie wireless

TORINO – In un’epoca in cui il linguaggio politico è sempre più soggetto a manipolazioni e semplificazioni, Onda Larsen propone un evento straordinario a Torino. Venerdì 28 febbraio, alle 21, lo Spazio Kairos in via Mottalciata 7 accoglie una serata dedicata alla riflessione critica attraverso il teatro. La compagnia bresciana Chronos3 presenta “Confessione di un ex presidente che ha portato il suo paese sull’orlo della crisi”, un’opera scritta da Davide Carnevali e diretta da Vittorio Borsari, con protagonista Fabrizio Martorelli.

L’evento, un’esperienza immersiva per soli cinquanta spettatori, utilizza cuffie senza fili per trasmettere un flusso sonoro che coinvolge il pubblico in un viaggio attraverso i meccanismi della comunicazione politica. L’ex presidente, un personaggio che incarna i tratti di leader come Menem, Berlusconi e Aznar, si rivolge direttamente al popolo, cercando di spiegare gli eventi del suo mandato attraverso un linguaggio che oscilla tra realtà e finzione. Questo spettacolo diventa così un’opportunità per riflettere sulla nostra capacità di ascolto e sullo stato attuale della democrazia.

