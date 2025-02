Questa sera all’Unipol Domus, Juventus e Cagliari: le probabili formazioni

TORINO – Questa sera, domenica 23 febbraio, alle ore 20:45, l’Unipol Domus di Cagliari sarà teatro di un incontro attesissimo tra la Juventus e il Cagliari, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A.

Analizzando il bilancio storico, la Juventus si presenta come la favorita, vantando 45 vittorie contro il Cagliari, seconda solo al Milan che ne ha conquistate 47. I bianconeri hanno collezionato anche 28 pareggi, mentre i sardi si sono imposti solo 12 volte. Tuttavia, le ultime due sfide tra queste due formazioni hanno visto un equilibrio sorprendente, con entrambe le partite concluse in pareggio, interrompendo una striscia di cinque successi consecutivi per la Vecchia Signora.

Un dato da tenere in considerazione è che la Juventus ha raggiunto il traguardo di non vincere per tre gare consecutive contro il Cagliari solo in tre occasioni nella storia della Serie A, l’ultima delle quali risale al 1992. Dal 2010, i sardi hanno ottenuto una sola vittoria in 26 confronti diretti, un dato che evidenzia il dominio bianconero, ma anche la possibilità di un’inversione di tendenza, dato che il Cagliari è riuscito a rimanere imbattuto in due delle ultime quattro sfide casalinghe.

In particolare, l’ultima volta che il Cagliari ha ospitato la Juventus, il match si è concluso in un avvincente 2-2, un risultato che ha acceso le speranze dei tifosi rossoblù. Se questa sera il Cagliari riuscisse a strappare almeno un punto, sarebbe la prima volta dal 2006 che i sardi rimangono imbattuti per due incontri interni consecutivi contro la squadra torinese.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

