Opera Pop, l’opera lirica raccontata in chiave pop: ora anche un podcast

TORINO – Con oltre 100mila follower sulle piattaforme di streaming e migliaia di ascoltatori registrati a ogni puntata, Opera Pop – Lirica raccontata ad arte sta conquistando un pubblico sempre più ampio e trasversale. Il podcast non è una lezione di musica, ma un viaggio tra le grandi opere, raccontate con passione, ironia e uno sguardo attuale. Ogni puntata, firmata da Luigi Orfeo, attore e regista di teatro e di lirica, è un mix esplosivo di racconto teatrale, aneddoti inaspettati e suggestioni contemporanee per mostrare come l’opera possa essere un’esperienza viva, che parla ancora oggi alle diverse sensibilità.

Dopo aver esplorato le passioni di Tosca, i colpi di scena di Don Giovanni, la magia de Il Flauto Magico e poi La Traviata, Madama Butterfly, Il Barbiere di Siviglia, Rigoletto, la prima opera della quarta stagione, in uscita venerdì 28 febbraio, sarà dedicata a La Bohème di Giacomo Puccini. Sui tetti di Parigi, fra soffitte fredde e sogni incandescenti, amori che scaldano l’anima e destini crudeli, La Bohème è il manifesto della giovinezza, dell’arte e della vita vissuta in tutta la sua intensità.

Accanto alle puntate dedicate alle opere, debutta quest’anno il podcast Opera Pop Corn – Il lato croccante della cultura, un format agile e irriverente che esplora la cultura nei suoi meandri più pop: Aristofane medium del futuro, artisti dalle teste mozzate, i segreti della scena, i dietro le quinte e le curiosità sul mondo del teatro, della lirica e dell’arte.

Prodotto da Casa Fools, Opera Pop nasce da un’idea di Luigi Orfeo che, grazie alla sua esperienza sul palcoscenico, riesce a trasformare ogni episodio in una narrazione coinvolgente ed immersiva, dove la grande tradizione operistica incontra un linguaggio diretto, vivido ed appassionato. Non semplici trame e retroscena, ma un modo nuovo di ascoltare l’opera: senza barriere, senza formalismi, solo con il piacere di lasciarsi trasportare dalla potenza della musica e delle storie.

Opera Pop – Lirica raccontata ad arte è disponibile su Spotify, Apple Podcasts e su tutte le principali piattaforme di streaming.

Spotify: https://open.spotify.com/show/39GVRQTLe8miA5ViIN1w5X

Podcasts: https://podcasts.apple.com/it/podcast/opera-pop-lirica-raccontata-ad-arte/id1553746022

Castbox: https://castbox.fm/channel/id3844029?country=it

Spreaker: https://www.spreaker.com/podcast/opera-pop-lirica-raccontata-ad-arte–4745524

