Sparo di Capodanno: il deputato Pozzolo a processo per porto illegale di arma da sparo

BIELLA – Si terrà domani a Biella il processo che vede imputato il deputato Emanuele Pozzolo, a giudizio per porto illegale di arma comune da sparo e porto illegale di munizionamento da guerra, per il caso dello sparo di Capodanno 2024 a Rosazza. Pozzolo è difeso dall’avvocato Andrea Corsaro.

Emanuele Pozzolo non sarà però processato per il ferimento di Luca Campana, sul quale è stata pronunciata in udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per il reato di lesioni colpose. Infatti, nonostante abbia sempre sostenuto di non essere stato lui a sparare, Pozzolo ha risarcito il ferito che ha rimesso la querela.

Non luogo a procedere, riporta Rai News, anche per altre due ipotesi di reato contenute nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Biella, quelli di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, sui quali è intervenuta l’oblazione da parte di Pozzolo.

