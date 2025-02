Furto all’Outlet di Serravalle: derubati in Italia, sono costretti a rientrare in Cina senza bagagli

SERRAVALLE – Un viaggio da sogno in Italia si è trasformato in un incubo per una famiglia cinese, vittima di un furto all’outlet di Serravalle. Dopo aver trascorso giorni a esplorare le meraviglie italiane, la coppia e il loro figlio si sono ritrovati con le valigie rubate, ma la storia si conclude con un gesto di grande professionalità da parte delle forze dell’ordine.

Dopo aver noleggiato un’auto e raggiunto il noto centro commerciale, la famiglia ha fatto ritorno al parcheggio solo per scoprire che il bagagliaio era stato forzato. Gli autori del furto, due ladri che hanno colpito a raffica, hanno sottratto non solo gli acquisti e le valigie della famiglia, ma anche gli effetti personali di altri turisti presenti nel parcheggio.

La tempestiva azione dei Carabinieri del Radiomobile di Novi Ligure ha permesso di ricostruire i fatti e recuperare parte della refurtiva. La polizia ha avviato un’indagine approfondita, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e battendo la zona con pattuglie. Le ricerche hanno portato a un’autovettura rubata, con a bordo i sospetti e parte del bottino.

Un maggiorenne è stato arrestato per ricettazione e possesso di strumenti di effrazione, mentre un minorenne è stato denunciato. Ma gli sviluppi non si sono fermati qui: l’indagine ha rivelato un quadro più ampio di furti ai danni di turisti stranieri.

Per la famiglia cinese, però, si è aperta una situazione di crescente disagio, poiché già in volo per la Cina. I Carabinieri, nonostante la distanza, hanno trovato il modo di contattarli e organizzare la spedizione dei beni recuperati, che includevano effetti personali di grande valore. Grazie a questo intervento, la famiglia ha potuto ricevere i propri beni direttamente a Shanghai, trasformando un’esperienza traumatica in un ricordo positivo della loro vacanza italiana.

In un gesto di gratitudine, la famiglia ha inviato una mail ai Carabinieri, esprimendo il loro apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrati.

“Caro Ufficiale,

scrivo per esprimere la mia sincera gratitudine per la vostra straordinaria assistenza in una situazione davvero angosciante. Una settimana fa, mentre eravamo in Italia, abbiamo avuto la sfortuna di vederci rubare i bagagli, cosa che ci ha lasciato estremamente scoraggiati e frustrati. La perdita dei nostri effetti personali non solo ci ha causato disagi pratici ma ha anche smorzato tutta la nostra esperienza di viaggio.

Tuttavia, qualche giorno fa, la sua gentile e-mail ci ha portato la notizia più meravigliosa: i nostri oggetti rubati sono stati ritrovati. Le parole mi mancano davvero quando provo a descrivere il travolgente senso di gioia e sollievo che ci ha travolti. Eravamo felicissimi oltre misura e siamo profondamente debitori a lei e ai suoi colleghi per i vostri sforzi dedicati nel recuperare i nostri beni. Il suo impegno nell’aiutarci ha ripristinato la nostra fiducia nella gentilezza degli estranei e nell’efficienza delle autorità competenti.

Oltre a recuperare i nostri articoli, siamo anche estremamente grati per il vostro aiuto nel rispedire il pacco in Cina negli ultimi giorni. Questo servizio aggiuntivo ci ha risparmiato molti problemi e ci ha assicurato che i nostri preziosi averi sarebbero presto tornati al sicuro nelle nostre mani. La sua premurosità e attenzione ai dettagli hanno reso una situazione difficile molto più sopportabile.

Ancora una volta, grazie dal profondo del nostro cuore per tutto quello che avete fatto. La vostra gentilezza e professionalità sono davvero encomiabili e ricorderemo sempre la vostra assistenza. Se c’è qualcosa che possiamo fare per ricambiare il favore, non esitate a farcelo sapere.

Distinti saluti”

