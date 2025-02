A Verbania si cerca geometra o perito industriale da assumere con contratto a tempo indeterminato

VERBANIA – Il Comune di Verbania è in cerca di un istruttore tecnico, geometra o un perito industriale da assumere con un contratto a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre l’8 marzo e dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale di Reclutamento della Funzione Pubblica “Portale InPA” raggiungibile al link www.inpa.gov.it.

Qui i dettagli e i moduli.

Immagine di copertina generata con intelligenza artificiale

