Asti, controllo in un circolo con irregolarità amministrative e lavoratori in nero: sanzioni per 10 mila euro

ASTI – Un circolo privato della zona sud della città è finito nel mirino della Polizia per una serie di irregolarità amministrative e di sicurezza. Gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura, insieme agli ispettori del Lavoro, hanno effettuato un controllo che ha portato alla scoperta di diverse violazioni.

Le verifiche hanno rivelato che nel locale venivano organizzate serate musicali senza le necessarie autorizzazioni e senza limitare l’accesso ai soli soci, come richiesto dalla normativa vigente. Ma la situazione più allarmante riguarda la sicurezza: tutte le uscite di emergenza erano chiuse con catene e lucchetti, impedendone l’uso in caso di necessità e mettendo a rischio l’incolumità dei clienti.

Oltre ai problemi di sicurezza, sono emerse anche irregolarità nella gestione amministrativa: mancava la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la somministrazione di alimenti e bevande, così come la cartellonistica obbligatoria sul divieto di fumo e le autorizzazioni necessarie per l’organizzazione di eventi danzanti. Per queste violazioni, il gestore è stato multato per un totale di circa 6.000 euro.

A questo si aggiunge un’altra sanzione di 4.500 euro inflitta dall’Ispettorato del Lavoro per l’impiego di manodopera in nero.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio da parte della Polizia, non solo per contrastare fenomeni di criminalità, ma anche per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini. Parallelamente, continua l’attività di formazione rivolta ai gestori di esercizi pubblici, in collaborazione con ConfCommercio Asti, per prevenire situazioni di irregolarità e assicurare un ambiente lavorativo conforme alle normative vigenti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese