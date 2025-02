Mancano circa 500 operatori per raggiungere l’obiettivo di duemila assunzioni entro giugno 2025 da parte della Regione Piemonte

TORINO – Nuovi numeri sulle assunzioni in sanità, un indirizzo email dedicato per velocizzare le pratiche burocratiche e incentivi per gli specializzandi, sia attuali che futuri. Mentre il Partito Democratico lancia una campagna di mobilitazione sulla sanità, la Regione Piemonte risponde con i dati aggiornati durante la riunione plenaria dell’Osservatorio sul personale sanitario con la dirigenza medica.

Nel 2023, l’amministrazione regionale si era posta l’obiettivo di assumere duemila operatori sanitari, al netto del turn over, entro giugno 2025. A pochi mesi dalla scadenza, il bilancio aggiornato a dicembre 2024 indica che «rispetto a quando abbiamo iniziato, nella sanità piemontese lavorano 1.455 unità di personale in più: 342 medici e 1.113 tra infermieri e altri operatori del comparto. Un numero che conferma lo sforzo del Piemonte, che nel 2024 ha incrementato la percentuale di spesa sul personale sanitario del 4,5% rispetto alla media nazionale del 3,2%» hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi.

Formazione e nuove misure di supporto

Sul fronte della formazione, la Regione ha previsto un rimborso spese per i medici specializzandi, calcolato in base alla distanza tra la sede della scuola di specializzazione (Città della Salute di Torino, “Maggiore” di Novara, San Luigi di Orbassano) e l’ospedale scelto per il tirocinio. A ciò si aggiungono incentivi per le specialità mediche in cui si registra una carenza di personale.

Per facilitare il reclutamento dei medici e rispondere alle richieste delle organizzazioni sindacali degli ospedalieri, è stata inoltre introdotta una nuova misura organizzativa: «È stato creato un indirizzo mail dedicato per il disbrigo delle pratiche burocratiche, come da richiesta specifica delle organizzazioni sindacali dei medici ospedalieri».

